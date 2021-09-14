КИЕВ, 14 сен — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины намерен в среду утвердить проект госбюджета на 2022 год с дефицитом на уровне 3,5%, на оборону планируется выделить 5,95% ВВП, заявил премьер страны Денис Шмыгаль. Украина ждет второго транша макрофинансовой помощи от ЕС

"Мы подадим бюджет (в Верховную раду – ред.) вовремя. Завтра (в среду) на заседании правительства бюджет будет утвержден… Будет снижен дефицит бюджета, в этом году он составлял 5,5%, в 2022 году планируем 3,5%, как это и было согласовано с МВФ. Мы оставляем 5,95 (% ВВП – ред.) – это уровень расходов на сектор безопасности и обороны в целом", — сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу на Украине 18 сентября.