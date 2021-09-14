МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Никаких признаков "пузыря" на рынке потребительского кредитования в России нет, считает глава Сбербанка Герман Греф. Сбербанк повысит ставки по вкладам

"В текущем режиме мы не видим никаких признаков "пузыря", ключевые метрики, во всяком случае, об этом пока не свидетельствуют", — ответил он журналистам на вопрос о рынке потребкредитования.

Банк России в конце августа сообщал, что рост потребительского кредитования в стране во втором квартале ускорился и составил 5,9% против 3,7% в первом квартале, что связано с возросшей потребительской активностью населения. Хотя качество кредитов пока стабильно, на фоне агрессивной динамики выдач таких ссуд и высокого уровня долговой нагрузки населения может произойти некоторый рост "плохих" долгов, указывал регулятор.

Для охлаждения этого рынка ЦБ в июле ужесточил регулирование выдачи и запланировал новый раунд ужесточения на октябрь.

Высказал опасения по поводу потребкредитования и помощник президента России Максим Орешкин. В сентябре он заявил, что ограничение потребительского кредитования в России помогло бы стимулировать другие виды кредитования и дать больше пространства для денежно-кредитной политики, что позволило бы экономике восстанавливаться более эффективно.

Помимо этого, "Сбер" не собирается выходить из совместного предприятия с "Ростелекомом" по развитию единой биометрической системы, однако не планирует участвовать в "альтернативных схемах", сообщил Греф.

Сбербанк и "Ростелеком" подписали предварительное соглашение о намерениях, согласно которому на паритетных началах будет создано совместное предприятие (СП) — ООО "Цифровые технологии идентификации", стороны будут развивать цифровые технологии идентификации, включая биометрию.

Однако газета "Коммерсант" сообщила, что обсуждается и другой подход по развитию биометрической системы в России: по новой схеме Сбербанк переставал быть эксклюзивным партнером, а к СП должны присоединиться и другие банки. При этом, по данным газеты, Сбербанк не устроили такие условия, в результате чего банк не подписал необязывающую документацию.

"Я впервые слышу, что мы откуда собираемся выходить. Нет, мы ниоткуда не выходим", — прокомментировал Греф журналистам.

При этом глава Сбербанка отметил, что появилась "некая альтернативная схема" по развитию биометрической системы. "В нее мы не пошли, поскольку мы уже сделали предложение, у нас есть совместное предприятие с "Ростелекомом". Какой нам смысл участвовать на обоих концах? Надо занять какую-то позицию, мы ее заняли. Нас все устраивает в нашем СП. Будет принято решение властями, кто это будет регулировать, с тем мы и будем работать", — добавил он.

Читайте также:

Инфляция в США остается высокой