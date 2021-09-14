Греф: признаков "пузыря" на рынке потребительского кредитования в России нет
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Никаких признаков "пузыря" на рынке потребительского кредитования в России нет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"В текущем режиме мы не видим никаких признаков "пузыря", ключевые метрики, во всяком случае, об этом пока не свидетельствуют", — ответил он журналистам на вопрос о рынке потребкредитования.
Банк России в конце августа сообщал, что рост потребительского кредитования в стране во втором квартале ускорился и составил 5,9% против 3,7% в первом квартале, что связано с возросшей потребительской активностью населения. Хотя качество кредитов пока стабильно, на фоне агрессивной динамики выдач таких ссуд и высокого уровня долговой нагрузки населения может произойти некоторый рост "плохих" долгов, указывал регулятор.
Для охлаждения этого рынка ЦБ в июле ужесточил регулирование выдачи и запланировал новый раунд ужесточения на октябрь.
Высказал опасения по поводу потребкредитования и помощник президента России Максим Орешкин. В сентябре он заявил, что ограничение потребительского кредитования в России помогло бы стимулировать другие виды кредитования и дать больше пространства для денежно-кредитной политики, что позволило бы экономике восстанавливаться более эффективно.
Помимо этого, "Сбер" не собирается выходить из совместного предприятия с "Ростелекомом" по развитию единой биометрической системы, однако не планирует участвовать в "альтернативных схемах", сообщил Греф.
Сбербанк и "Ростелеком" подписали предварительное соглашение о намерениях, согласно которому на паритетных началах будет создано совместное предприятие (СП) — ООО "Цифровые технологии идентификации", стороны будут развивать цифровые технологии идентификации, включая биометрию.
Однако газета "Коммерсант" сообщила, что обсуждается и другой подход по развитию биометрической системы в России: по новой схеме Сбербанк переставал быть эксклюзивным партнером, а к СП должны присоединиться и другие банки. При этом, по данным газеты, Сбербанк не устроили такие условия, в результате чего банк не подписал необязывающую документацию.
"Я впервые слышу, что мы откуда собираемся выходить. Нет, мы ниоткуда не выходим", — прокомментировал Греф журналистам.
При этом глава Сбербанка отметил, что появилась "некая альтернативная схема" по развитию биометрической системы. "В нее мы не пошли, поскольку мы уже сделали предложение, у нас есть совместное предприятие с "Ростелекомом". Какой нам смысл участвовать на обоих концах? Надо занять какую-то позицию, мы ее заняли. Нас все устраивает в нашем СП. Будет принято решение властями, кто это будет регулировать, с тем мы и будем работать", — добавил он.
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