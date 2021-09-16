СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Накопление государствами и компаниями долга в настоящее время происходит параллельно по-прежнему достаточно мягкой кредитно-денежно политике ведущих финансовых регуляторов и, соответственно, большого объема ликвидности на рынке, поэтому немедленной угрозы глобального экономического кризиса сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век" глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук. Аналитик рассказала, что будет влиять на курс рубля этой осенью

По данным Института международных финансов, объем мирового долга в прошлом квартале достиг исторического максимума в 296 триллионов долларов. Многие эксперты и финансовые регуляторы начинают говорить о рисках глобального экономического кризиса. Так, Банк России в начале сентября опубликовал "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы", в котором представил три альтернативных сценария развития экономики, в том числе "финансовый кризис".

По оценке российского ЦБ, неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем "пузырей" на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру, в результате в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом.

"Нас как рейтинговое агентство не может не беспокоить вопрос чрезмерной долговой нагрузки — как суверенной, так и корпоративной. Однако я далек от алармистских настроений в этом смысле: увеличение государственного и корпоративного долга происходит на фоне по-прежнему достаточно мягкой денежно-кредитной политики ведущих финансовых регуляторов, большого объема ликвидности на рынке. Немедленной угрозы или такого риска в краткосрочной перспективе я не вижу", — сказал Лукашук, говоря о возможность глобального экономического кризиса. Бизнес предложил властям поднять налог на прибыль металлургов

В то же время на горизонте трёх-пяти лет в случае ужесточения регуляторами своей монетарной политики появится дополнительное давление на кредитоспособность, прежде всего, компаний, считает эксперт. "Но даже в таком случае я не вижу сценария глобального экономического кризиса, хотя отдельные сильно закредитованные компании и государства в случае роста процентных ставок могут пострадать, а некоторые из них — прийти к ситуации неисполнения обязательств", — поделился он ожиданиями.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.