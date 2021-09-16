ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), она выводит на орбиту корабль Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем на борту, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска. Соучредитель Apple объявил о создании космической компании

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был дан в 20.03 по времени Восточного побережья США в среду (3.03 мск четверга).

Впервые в истории на орбиту отправляется полностью непрофессиональный экипаж космических туристов. На борту корабля четыре человека — командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

Планируется, что корабль проведет на околоземной орбите три дня, после чего вернется на Землю. В ходе полета непрофессиональные космонавты, как ожидается, будут проводить в невесомости научные эксперименты.

Миссия, получившая название Inspiration4, носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. У одного из членов экипажа, ​​29-летней Арсенокс, в 10-летнем возрасте была диагностирована остеосаркома левой ноги, после чего Арсенокс прошла 12 циклов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости. В экипаже Арсенокс, ставшая сегодня самой молодой американкой в космосе, заняла место, условно получившее название "Надежда". Остальные кресла на борту корабля названы так — "Лидерство", "Великодушие" и "Процветание".