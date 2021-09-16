СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России к концу года стабилизируется в районе 6,7-6,8% благодаря эффекту высокой базы и снижению вклада со стороны продовольствия, сказал глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук в интервью РИА Новости. Крупные российские банки нацелены на повышение ставок по вкладам

По данным Росстата, годовая инфляция по итогам августа ускорилась до 6,67%. Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, в сентябре темпы роста цен в стране ускорятся до 6,8%. По официальному прогнозу Банка России к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. По итогам следующего года ЦБ ждет инфляцию в диапазоне 4-4,5%.

"Мы ждем, что инфляция по итогам года составит 6,7-6,8% и не превысит 7%", — поделился прогнозом Лукашук в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Темпы роста цен к концу года смогут стабилизироваться в основном благодаря эффекту высокой базы и ситуации с продовольствием, поскольку его вклад в инфляцию все же будет снижаться, пояснил Лукашук.

Глава НКР добавил, что сейчас годовая инфляция в России находится на пике или близко к нему, но и какого-то резкого замедления темпов роста цен до конца года вряд ли произойдет, скорее, стоит ожидать стабилизации этого макроэкономического показателя на повышенном уровне относительно последних лет.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.