МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Оказание услуг на дому без соответствующих документов грозит гражданину штрафом от 0,5 до 5 тысяч рублей, а наличие незаконного дохода свыше 2,25 миллиона рублей чревато уголовной ответственностью, сообщили опрошенные РИА Недвижимость юристы. Экономист объяснил, к каким людям "не идут" деньги

На дому можно оказывать такие услуги, как репетиторство, присмотр и уход за детьми, ремонт электроники, разработка и продвижение сайтов, маникюр и прочие услуги в сфере красоты, дизайн и художественные услуги, напомнила адвокат адвокатской конторы "Бородин и партнеры" Наталья Корнилевская. Еще можно заниматься выпечкой на заказ, предоставлять юридические, бухгалтерские или лингвистические услуги. Причем ведение коммерческой деятельности (регулярные услуги и продажа товаров) требует регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя, отметила она.

"За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрена ответственность в виде штрафа от 0,5 до 2 тысяч рублей", — констатировала юрист.

Партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский в свою очередь отметил, что есть ряд видов деятельности, которые лицензируются. Например, услуги связи, производство лекарств, обслуживание медицинской техники и прочие. "Осуществление подлежащей лицензированию работы без лицензии чревато штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией средств производства и продукции", — уточнил он.

Если налоговая инспекция докажет, что человек является предпринимателем и скрывает доход, то к административному штрафу добавится предписание на выплату до 40% незадекларированного дохода и штраф в размере 10 тысяч рублей, подчеркнул Сосновский.

"Если незаконный доход превысит 2,25 миллиона рублей, то это может привести к уголовной ответственности вплоть до ареста на срок до шести месяцев", — подытожил юрист.