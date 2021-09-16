МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Согласно подсчетам Росстата, в апреле — июне российский ВВП прибавил 10,5% в годовом выражении. Любопытно, что предыдущий квартальный рекорд был в 2000-м. О том, как появились подобные результаты и как долго продлится подъем, рассказала колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева.

СЕКРЕТ В НИЗКОЙ БАЗЕ

Журналист напомнила, что внутренний валовый продукт, то есть рыночная стоимость произведенных в стране товаров и услуг, в апреле — июне достиг 30,85 триллиона рублей. В целом за первое полугодие — 57,62 триллиона.

Весьма положительная динамика наблюдается в сфере гостиничного бизнеса, общепита, оптовой и розничной торговли, банковских услуг, страхования. Подтягиваются спорт и культура.

Также нарастили мощности обрабатывающие и добывающие предприятия: помог взлет мировых цен на энергоресурсы.

Помешали лишь ограничения в рамках соглашения ОПЕК+. Россия дисциплинированно соблюдает договоренности.

Как отмечает Бадмаева, рекордное увеличение ВВП во втором квартале аналитики объясняют эффектом низкой базы. В 2020-м из-за пандемии показатели резко снизились — на 7,8%. Особенно пострадали логистика, туризм, кафе и рестораны. Сократились грузоперевозки, добыча полезных ископаемых, выработка электроэнергии.

После отмены карантина началось быстрое восстановление, а вслед за падением — подъем. Так было в 1998-м, 2010-м и 2016-м. Поэтому 2021 год не стал исключением. Отечественную экономику поддерживает отложенный спрос. Греф: доходы россиян упадут на 14% к 2035 году без ESG-трансформации

Цены продолжат расти. Их не остановит даже повышение ключевой ставки, поскольку инфляция в значительной степени носит немонетарный характер. Чтобы держать ее в комфортных рамках, нужны структурные преобразования экономики: инвестиции, технологии, инновации, а также конкуренция и рынки сбыта российских товаров и услуг. Однако ЦБ готов выйти на "психологический" уровень в 7%, если инфляция и инфляционные ожидания останутся на пике.

ПАНДЕМИЯ РАЗНАЯ ДЛЯ ВСЕХ

Как пишет Бадмаева, в прошлом году отечественная экономика сократилась на 3% — худший результат с 2009-го.

Но все же Россия пострадала от COVID-19 меньше, чем другие страны. Согласно информации Международного валютного фонда, ВВП США упал на три с половиной процента, Германии — почти на пять, Франции — более чем на восемь. Получается, что наша страна восстанавливается быстрее. Этому способствовала и удачная конъюнктура мировых рынков, в особенности дорожающие энергоносители. Так, в сентябре 2020-го нефть стоила чуть более 40 долларов за баррель, сейчас — около 75. Газ год назад котировался на уровне 90 долларов за тысячу кубометров, теперь — больше 900.

А некоторые отрасли на пандемии заработали. К примеру, доходы в фармацевтике, по информации агентства "Национальные кредитные рейтинги", выросли на 40%. И прибавят еще 16, прогнозируют специалисты.

К концу года почти такие же результаты будут у цветной металлургии. Причина здесь в глобальном переходе к зеленой экономике, которой нужно много никеля, меди, палладия.

От коронакризиса выиграли сельское хозяйство и пищевая промышленность. Впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт: за рубеж в 2020-м отправили на 30,665 миллиарда долларов.

НИЗКИЕ ДОХОДЫ НЕ ДАЮТ РАЗОГНАТЬСЯ ВВП

Как сообщает колумнист РИА Новости, в третьем-четвертом квартале рост замедлится. В основном это произойдет потому, что эффект низкой базы ослабеет.

"Для скачка нужно активнее развивать индустриальный сектор, который обеспечит импортозамещение. Процесс идет, но не так быстро, как хотелось", — отмечает Денис Палеев, доцент экономического факультета РУДН. В ПФР дали советы россиянам, выходящим на пенсию

Старший научный сотрудник Института социологии РАН Сергей Таланов, в свою очередь, считает, что "реальные располагаемые доходы продолжат сокращаться из-за череды экономических спадов, инфляции. Необходима широкомасштабная поддержка: социальные выплаты, антикризисные пособия для всех слоев населения, кроме богатых".

В основном аналитики сходятся во мнении, что к концу года рост ВВП выйдет на докризисный уровень — 3,5-4%. Задел на будущее — модернизация промышленности, чему во многом способствуют антироссийские санкции и новые эффективные инструменты стимулирования бизнеса, например через налоговый маневр. Все это придаст ускорение отечественной экономике.