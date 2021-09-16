СТРАСБУРГ, 16 сен — ПРАЙМ. Европарламент в ходе пленарного заседания утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику Евросоюза в отношении России, сообщает корреспондент РИА Новости. Saxo Bank опасается ослабления экономики ЕС из-за роста цен на газ

Доклад был принят по итогам голосования: за принятие доклада проголосовали 494 депутата, против — 103, 72 воздержались.

В документе предлагается расширить антироссийских санкций ЕС, рассмотреть возможность усиления оборонного потенциала Европы для "сдерживания" РФ, а также разработать стратегию снижения зависимости ЕС от импорта российских энергоресурсов и металлов. Кроме того, документ предусматривает отказ от принятия итогов парламентских выборов в России в случае признания их "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".

Кроме того, документ призывает Евросоюз вместе с США и другими партнерами противостоять "усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире и по дестабилизации европейского политического порядка".

Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Страны запада обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела Украины, однако Москва отвергла все обвинения.