МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле вырос до 20,7 миллиарда евро с 18,1 миллиарда в июне, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Промпроизводство в еврозоне в июле выросло на 7,7%

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали профицит на уровне 30,2 миллиарда евро.

В годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в июле уменьшился на 22,8% (26,8 миллиарда евро в июле 2020 года). В том числе экспорт товаров из еврозоны увеличился в годовом выражении на 11,4%, до 206 миллиардов евро, импорт — на 17,1%, до 185,3 миллиарда.

При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в июле составил 15,7 миллиарда евро, снизившись на 37,5% по сравнению с показателем годичной давности. Экспорт товаров из ЕС в июле увеличился в годовом выражении на 10,3%, до 186,1 миллиарда евро, импорт — на 18,7%, до 170,4 миллиарда.