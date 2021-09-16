МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин останется на самоизоляции еще как минимум неделю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков высказался об эффективности российских вакцин

Точных сроков Песков не называет.

Глава государства Владимир Путин во вторник принял решение об уходе на самоизоляцию после выявления случаев COVID-19 в его окружении. В четверг в ходе саммита ОДКБ Путин сообщил, что коронавирусом в его окружении заболели несколько десятков человек.

Участие Путина в саммите G20 рассматривается, добавил Песков.