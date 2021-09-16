МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин останется на самоизоляции еще как минимум неделю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миграционном центре в деревне Сахарово началась вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19

Песков высказался об эффективности российских вакцин

Точных сроков Песков не называет.

Глава государства Владимир Путин во вторник принял решение об уходе на самоизоляцию после выявления случаев COVID-19 в его окружении. В четверг в ходе саммита ОДКБ Путин сообщил, что коронавирусом в его окружении заболели несколько десятков человек.

Участие Путина в саммите G20 рассматривается, добавил Песков.