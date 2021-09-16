2021-09-16T14:22:00+03:00

2021-09-16T14:25:07+03:00

2021-09-16T14:22:00+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210916/834715695.html

Рассмотрение отчета по инциденту с Ryanair перенесли на октябрь

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ИКАО уведомила Белоруссию о переносе на октябрь рассмотрения предварительного отчета по инциденту с рейсом Ryanair, сообщил департамент Минтранса РИА Новости. Материал дополняется. ПРАЙМ, 16.09.2021

ryanair, новости, экономика, бизнес, транспорт

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60