2021-09-16T14:22:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210916/834715695.html
Рассмотрение отчета по инциденту с Ryanair перенесли на октябрь
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ИКАО уведомила Белоруссию о переносе на октябрь рассмотрения предварительного отчета по инциденту с рейсом Ryanair, сообщил департамент Минтранса РИА Новости. Материал дополняется. ПРАЙМ, 16.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ИКАО уведомила Белоруссию о переносе на октябрь рассмотрения предварительного отчета по инциденту с рейсом Ryanair, сообщил департамент Минтранса РИА Новости.
Материал дополняется.