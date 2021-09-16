МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российские медики получат дополнительные страховые выплаты в случае заболевания коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 19 594

Медицинским работникам в РФ предоставят единовременные страховые выплаты, если они заболеют коронавирусом при оказании помощи больным.

"К сожалению, бывает, что заботясь о других, медики заболевают сами. Поэтому по решению президента для них предусмотрены дополнительные страховые гарантии", — сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

На эти цели уже было выделено 12,6 миллиарда рублей, дополнительно будет направлено еще около трех миллиардов рублей, добавил российский премьер.

Выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой помощи.