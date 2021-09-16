МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство направит еще около трех миллиардов рублей на единовременные страховые выплаты для медработников, которые заразились коронавирусной инфекцией при оказании помощи больным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"К сожалению, бывает, что заботясь о других, медики заболевают сами. Поэтому по решению президента для них предусмотрены дополнительные страховые гарантии. То есть им предоставляются единовременные страховые выплаты, если они пострадают от ковида", — сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

Он отметил, что в 2021 году на эти цели было уже направлено порядка 12,6 миллиарда рублей.

"Сегодня выделим еще почти три миллиарда рублей", — сказал премьер.

Он напомнил, что выплаты получат не только врачи, но и средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой помощи.