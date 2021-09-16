МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Туполев" в четверг избрал своим председателем президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы республики.

"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возглавил совет директоров ПАО "Туполев". Решение было принято сегодня на очном заседании совета директоров. Оно состоялось на базе Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО "Туполев", — говорится в сообщении. Минниханов просит кабмин поддержать ИП и самозанятых пособием по безработице

Выступая на заседании, Минниханов отметил, что для республики авиационный завод и авиационная промышленность в целом – стратегические.

"Мы хотим вместе с Объединенной авиастроительной компанией, "Ростехом", с коллегами обеспечить эффективную работу авиационного комплекса в интересах нашего российского государства. У нас никаких других целей и задач нет. Спасибо за доверие", — сказал он.

ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения.

Является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (под управлением ГК "Ростех").

Филиалы "Туполева" расположены в Казани, Ульяновске, Самаре, Жуковском, Санкт-Петербурге, Таганроге, Рязани (в управлении), Ахтубинске.

Опытно-конструкторским бюро А.Н. Туполева разработано около 300 моделей и модификаций самолетов, из которых около 90 были реализованы в опытных образцах и более 40 строились серийно.

Всего с 1923 года выпущено более 18 тысяч самолетов марки "Ту", около 1 тысячи из них поставлено в 20 стран мира.