МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, выросло на 20 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 332 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Розничные продажи в США в августе неожиданно выросли

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали роста до 330 тысяч. Число заявок за неделю, завершившуюся 4 сентября, было пересмотрено до 312 тысяч с 310 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 4,25 тысячи с пересмотренного показателя прошлой недели — до 335,75 тысяч. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 340 тысяч с 339,5 тысяч.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, упало на 187 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,665 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,852 миллиона с 2,783 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.