МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с решением Австралии разорвать соглашение с Парижем по подлодкам. Австралия шокировала Францию выходом из соглашения по подлодкам

Официальный представитель МИД РФ сравнила сложившуюся ситуацию с событиями 2015 года, когда Франция разорвала контракт с Москвой на создание двух авианосцев "Мистраль".

"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное…. Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?" — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Австралия заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро). Данное соглашение называли "контрактом века".

Глава комиссии Сената по международным делам и обороне Франции Кристиан Камбон заявил, что шокирован таким решением, а глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал такой шаг "ударом в спину", подчеркивая, что доверие подорвано.