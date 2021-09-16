МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады сентября снизилась до 6,15% с 6,17% в третьей декаде августа, следует из материалов Банка России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%. А достигнутый в третьей декаде августа результат — рекордно высокий с третьей декады октября 2019 года, когда показатель составил 6,36%.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк и Россельхозбанк.