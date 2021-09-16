МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Китайское правительство начало бороться с финансовыми блогами и сайтами, которые публикуют информацию о национальной экономике. В ряде случаев можно говорить об арестах блогеров и блокировке их аккаунтов. Об этом сообщает Financial Times.

Издание пишет о том, что в тюрьму попал финансовый обозреватель Хуан Шэн из провинции Гуандун, у которого в социальных сетях было более пять миллионов подписчиков. Аккаунт в социальной сети Weibo известного блогера Сюй Сяофэна перестал обновляться в июле, а все записи еще одного аналитика И Вэя исчезли. В Китае отметили устойчивое развитие двусторонних инвестиций с Россией

Власти КНР объясняют свои действия тем, что они борются с манипулированием биржевыми котировками, которые позволяют брокерам получать прибыль, искусственно снижая и повышая стоимость акций. Однако, по мнению Financial Times, под удар попадают и те эксперты, что призывают не верить официальным данным о состоянии экономики. Один из собеседников издания назвал происходящее серьезным ударом по китайскому рынку, ведь теперь инвесторы лишились одного из источников информации. В последнее время с данными по поводу китайских компаний ситуация обстоит все хуже.

Эксперт по китайскому рынку считает, что карательные меры коснутся каждого, кто попытается по-своему интерпретировать экономические данные. Другой собеседник издания отметил, что в последние дни китайские власти все чаще удаляют из открытого доступа ряд важных данных, а другие произвольным образом меняют. Инвестор из Гонконга указал, что действия Пекина снизят доверие, потому что отсутствие информации делает вложения значительно более рискованным делом.