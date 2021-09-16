МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ежегодное заседание Всемирного экономического форума 2022 года пройдет в Давосе с 17 по 21 января, сообщили организаторы ВЭФ. ООН ожидает рекордного за 50 лет роста мировой экономики

"Всемирный экономический форум планирует созвать ведущих мировых лидеров на ежегодную встречу 2022 года в Давос-Клостерс, Швейцария. Ежегодное собрание 2022 года, которое состоится вживую с 17 по 21 января, станет первым глобальным мероприятием в области лидерства, которое определит повестку дня для устойчивого восстановления", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ВЭФ тесно сотрудничает со швейцарскими властями, экспертами, национальными и международными организациями здравоохранения, чтобы разработать соответствующие и адаптированные к контексту меры для ВЭФ-2022.

Основатель ВЭФ Клаус Шваб отметил, пандемия коронавируса привела к далеко идущим изменениям. По его словам, в мире, полном неопределенности и напряженности, личный диалог важен как никогда.

"Лидеры обязаны работать вместе и восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество и стремиться к устойчивым, смелым решениям", — приводятся слова Шваба в сообщении.

Как отмечается в заявлении ВЭФ, важными темами встречи станут развитие сотрудничества в борьбе с изменением климата, ускорение капитализма стейкхолдеров и освоение технологий четвертой промышленной революции.

В текущем году ежегодное собрание ВЭФ, которое планировалось провести 17-20 августа в Сингапуре, было отменено из-за ситуации с коронавирусом.