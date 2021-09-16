МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Свертывания торгово-экономических отношений между Россией и Чехией не наблюдается, в 2021 году товарооборот между странами вырос на 52% по сравнению с прошлым годом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По итогам первого полугодия 2021 года товарооборот между Россией и Чехией по сравнению с тем же периодом прошлого 2020 года вырос на 52% и превысил четыре миллиарда долларов, так что говорить о свертывании двусторонних торгово-экономических отношений не приходится ", — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, в Чехии есть лобби, шаги которого нацелены на то, чтобы минимизировать российско-чешские контакты.

"Но цифры говорят сами за себя, мы друг другу интересны, мы представляем друг для друга взаимовыгодных партнеров, главное, чтобы эти лоббисты, которых, к сожалению, в Чехии взращивают западные кураторы, нам не мешали", — добавила Захарова.

Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке две страны — США и Чехия.

Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.

В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.