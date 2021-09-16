МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин России разработал программу льготного заемного финансирования для бизнеса на приобретение программно-аппаратных комплексов, используемых для маркировки товаров средствами идентификации, следует из документа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

"В настоящее время разрабатывается новая программа предоставления льготного заемного финансирования проектов на приобретение программно-аппаратных комплексов, используемых для нанесения маркировки товаров средствами идентификации", — говорится в документе.

"Финансовое обеспечение программы маркировки предлагается осуществить за счет средств на счетах Фонда (Российского фонда технологического развития — ред.), сформированных от возвратов по ранее выданным займам. По состоянию на 13 августа 2021 года остаток средств на счетах Фонда составляет 17,1 миллиарда рублей", — продолжили в тексте.

Прогнозируемый объем возвратов средств в 2021-2024 годах от выданных Фондом займов, согласно документу, составит порядка 138,8 миллиарда рублей.

Также отмечается, что в 2018-2021 годы "Российским фондом технологического развития" было реализовано льготное финансирование программы "маркировка лекарств", в рамках которой предприятиям фармотрасли предоставляли льготные займы для финансирования оборудования, предназначенного для маркировки лекарств средствами идентификации, всего было поддержано 60 проектов в объеме 2,1 миллиарда рублей.

ЗАТРАТЫ НА МАРКИРОВКУ

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы цифровой маркировки, в свою очередь рассказал, что стоимость технических решений для маркировки может начинаться от нескольких тысяч рублей — например, для магазина — затраты на сканер, если его нет, либо от 25 тысяч рублей, например, для малого предприятия в молочной отрасли. В эту сумму входят принтер этикеток, сканер и программное обеспечение.

При этом для среднего бизнеса, по их сообщению, размер инвестиций зависит от выбранного способа нанесения: при типографском методе потребуются камера технического зрения и программное обеспечение, которые стоят от 100 тысяч рублей, при прямом нанесении — промышленный принтер этикеток, камера технического зрения, аппликатор и программное обеспечение, и затраты могут стать в несколько раз больше.

"Для удобства внедрения маркировки на производствах оператор национальной системы "Честный знак" разработал калькулятор технических решений, благодаря которому каждое предприятие может самостоятельно определить способ нанесения, необходимое оборудование и ПО, а также подобрать рекомендованного и проверенного интегратора, который не будет завышать цены", — отметили в ЦРПТ.

Оператор также отметил, что находится в постоянном диалоге с органами власти и бизнесом с целью выработки наиболее комфортных решений в области внедрения маркировки.