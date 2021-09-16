МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Бывший исполнительный директор Всемирного банка и действующий директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что категорически не согласна с выводами ВБ о том, что она якобы давила на его сотрудников в целях улучшения бизнес-рейтинга Китая.

"Я категорически не согласна с выводами и интерпретацией расследования нарушений в данных в том, что касается моей роли в отчете Всемирного банка Doing Business 2018 года. У меня уже прошел предварительный брифинг с исполнительным советом Международного валютного фонда по данному вопросу", — сказала Георгиева, которую цитирует ее пресс-служба.

Опубликованное в четверг расследование Всемирного банка содержит вывод о том, что его руководство, включая Георгиеву, давило на сотрудников банка в целях улучшения бизнес-рейтинга Китая.

До перехода в МВФ Георгиева являлась главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года по сентябрь 2019 года. Во время этого срока она также в течение трех месяцев исполняла обязанности президента Группы Всемирного банка.