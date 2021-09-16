МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский экспорт продукции из индейки в первом полугодии удвоился, почти достигнув совокупных итогов всего прошлого года и став рекордным, говорится в исследовании консалтингового агентства "Агрифуд стретеджис".

"В январе-июне 2021 года за рубеж было отгружено 8,611 тысячи тонн индюшатины, что сопоставимо с экспортом за весь предыдущий год (8,658 тысячи тонн). Таким образом, объем поставок на внешние рынки практически удвоился", — говорится в сообщении.

Производство мяса индейки в РФ, по оценке агентства, в том же первом полугодии во всех категориях хозяйств составило 172,31 тысячи тонн, на 6,3% больше, чем средний показатель за тот же период прошлого года. И в случае сохранения стабильной эпизоотической ситуации производство индюшатины в РФ к концу года составит около 400 тысяч тонн, приблизив страну к первому месту в Европе и второму в мире, подтверждают свой прогноз эксперты.

В первом полугодии увеличили выпуск мяса индейки практически все компании, а доля пяти крупнейших производителей выросла до 86,3% с 78,6%: согласно оценке "Агрифуд стретеджиc", доля в этом объеме группы компаний "Дамате" составляет 52,5%, ООО "Тамбовская индейка" – 17%, на ЗАО "Краснобор" и ПК "Урал" приходится 5,8% и 5,7%, а на ГК "Руском" – почти 5%.

"Российские индейководы добились такого прироста, несмотря на ряд крайне негативных факторов января-июня текущего года: ограничения поставок племенного материала из Европы, вспышки гриппа птиц, значительное удорожание кормового зерна и других производственных компонентов и нехватку трудовых ресурсов. Весьма примечательно, что все это происходит на фоне аналогичных проблем, испытываемых промышленными бройлерными предприятиями, которые за тот же период сократили производство более чем на 3%", — также говорится в обзоре.