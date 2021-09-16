МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз и Россия провели консультации в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), обсуждая поставки госкомпаниям РФ, сказал РИА Новости чиновник в структурах власти ЕС.

"Подтверждаем, что встреча состоялась", — сказал он, не сообщив подробностей. Ранее источник сообщал агентству, что эти консультации планировались на 13 сентября.

Еврокомиссия от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Претензии ЕК касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.

Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия, указывая, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством

Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.

Первая стадия спора — консультации, на них отводится 60 дней. Евросоюз надеялся, что в рамках этих консультаций будет выработано решение, гарантирующее, что отношение России к импортируемым товарам и услугам нероссийских поставщиков соответствует ее обязательствам перед ВТО, говорил ранее агентству представитель ЕК.

Если же в течение 60 дней, отведенных на консультации, решение не будет найдено, ЕС может попросить ВТО созвать панель арбитров для рассмотрения спора и вынесения решения о законности российских мер, отмечали в ЕК.