МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российская инвестиционная компания АФК "Система" выходит из капитала УК "Система Капитал", 70% ее долей покупает "дочка" МТС за 3,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации.

"ПАО АФК "Система"… сообщает, что подконтрольные ей компании, АО "Система Финанс" и ООО "Система Телеком Активы", подписали обязывающие соглашения о продаже 70% долей в уставном капитале ООО УК "Система Капитал", компании Mobile TeleSystems B.V., дочерней компании ПАО "МТС"… за 3,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Корпорация указывает, что в результате сделки, которая будет закрыта в ближайшее время, доля МТС в уставном капитале "Системы Капитал" увеличится с 30% до 100%.

Как сообщает пресс-служба МТС, консолидация 100% долей "Системы Капитал" ускорит вывод новых продуктов для розничных инвесторов и состоятельных клиентов и расширит экосистему финансовых сервисов оператора.

"Покупка такого качественного актива продолжит путь трансформации МТС Банка в розничного лидера, предоставляющего комплекс инвестиционных услуг как розничным инвесторам, так и состоятельным клиентам. Используя потенциал экосистемы МТС, с этой сделкой мы планируем существенно нарастить рыночные позиции группы в цифровых инвестиционных сервисах", — отметил вице-президент по финансовым сервисам МТС Илья Филатов, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечает АФК "Система", УК "Система Капитал" — профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляющий услуги в сфере управления активами с 2001 года. По данным корпорации, за последние 5 лет общий объем средств под ее управлением вырос в 8 раз до 184 миллиардов рублей.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 59,2143% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,2163% акций корпорации.