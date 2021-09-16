МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ / Dow Jones. Власти Китая подали официальную заявку на присоединение к азиатско-тихоокеанскому торговому пакту, в котором принимают участие 11 стран, чтобы привлечь в свое экономическое пространство традиционных союзников США, в то время как конкуренция между Пекином и Вашингтоном в вопросе формирования альянсов обострилась.

Заявление о том, что Китай попытается присоединиться к пакту, который первоначально продвигался бывшим президентом США Бараком Обамой, прозвучало на следующий день после того, как администрация нынешнего президента Джо Байдена объявила о новом военном альянсе с Великобританией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне увеличения влияния Пекина в нем.

Министерство торговли Китая в четверг сообщило, что направило заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) в Новую Зеландию, страну-депозитарий этого соглашения.

“Это подчеркивает тот факт, что и США, и Китай активно пытаются привлечь партнеров для создания коалиций, чтобы отстаивать свои интересы”, — сказала Вэнди Катлер, вице-президент Азиатского института общественной политики и бывший старший участник торговых переговоров от США.

Напряженность между США и Китаем продолжает расти по многим вопросам. На этом фоне президент США Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали борьбу за мировое лидерство.

Подав заявку на вступление в CPTPP, Си как бы это иронично ни звучало, хочет присоединиться к пакту со стандартами, установленными американскими переговорщиками, но отклоненными президентом США.

В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп вывел Америку из соглашения в его раннем виде, сославшись на то, что оно негативно отразится на занятости.

Байден сказал, что необходимо пересмотреть соглашение, прежде чем он рассмотрит вопрос о вступлении в него.

В Китае некоторые аналитики связывают желание Китая вступить в CPTPP с сохраняющейся заинтересованностью руководства в принятии международных стандартов, хотя проводимая в последнее время политика и регулирующие меры китайского правительства противоречат большинству положений этого пакта, который призывает к свободному распространению данных, реструктуризации государственных предприятий и усилению защиты интеллектуальной собственности.

“Власти рассматривают вступление в CPTPP как хорошую возможность для дальнейшего открытия китайской экономики”, — отметил Ван Хуэйяо, президент исследовательского Центра Китая и глобализации, который базируется в Пекине. Его команда предложила центральному руководству рассмотреть вопрос о вступлении Китая в это транстихоокеанское соглашение, как только Трамп вывел США из него.

Первоначально идея об участии в чем-то, что продвигалось Америкой, встретила большое сопротивление со стороны различных министерств и ведомств в Пекине.

Однако сделанное в прошлом году заявление Си о том, что Китай благосклонно рассмотрит вступление в пакт, положило конец этим дебатам.

В прозвучавшем в четверг заявлении Министерства торговли Китая также сказано, что министр Ван Вэньтао провел телеконференцию со своим коллегой из Австралии Дэмиеном О’Коннором для обсуждения последующей работы, связанной с заявкой Китая на вступление в соглашение.

Подав заявку на вступление в CPTPP, Китай теперь должен быть принят в качестве рабочей стороны членами пакта.

По мнению аналитиков, заявка Пекина может вызвать раскол среди членов соглашения. Некоторые из них, включая Японию, уже сказали, что Китай должен продемонстрировать свое желание и способность соответствовать нормам CPTPP. Другие страны, такие как Сингапур, отнеслись к заявке Пекина позитивнее.

По словам экспертов, процесс вступления в пакт может занять годы, если не десятилетия. Некоторые опасаются, что Пекин может втянуть Запад в нескончаемые переговоры.

“Китай ничего не теряет, выражая свою заинтересованность во вступлении в CPTPP, а получить он может многое”, — сказала Катлер.

В прошлом Китай обычно предпочитал следовать принципу “разделяй и властвуй” и вел дела с другими странами один на один, а не во время международных форумов, но болезненные торговые баталии с администрацией Трампа заставили его пересмотреть свою стратегию.

В настоящее время для Си легче придерживаться многостороннего подхода, который оказывается более эффективным, говорят представители правительства и эксперты по внешней политике. Пекин сейчас редко говорит о предпочтительности односторонних переговоров. Вместо этого китайские власти наращивают свои усилия по созданию альянсов со странами, разделяющими общую цель, особенно в сфере торговли и инвестиций, а также работают над усилением своего влияния в международных организациях, таких как ООН.

В ноябре Пекин подписал Пакт о региональном всестороннем экономическом партнерстве с 14 странами, включая Японию, Южную Корею и Австралию. Заинтересованность Пекина во вступлении в пакт росла с каждой новой торговой санкцией, введенной администрацией Трампа.

— Автор Lingling Wei, lingling.wei@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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