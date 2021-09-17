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https://1prime.ru/state_regulation/20210917/834726842.html
Набиуллина прогнозирует замедление роста российской экономики
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Экономика РФ после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдет к более плавному развитию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас мы возвращаемся на... ПРАЙМ, 17.09.2021
новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Экономика РФ после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдет к более плавному развитию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас мы возвращаемся на допандемический тренд, то есть экономика подходит к той точке, где была бы, если бы пандемии вовсе не было. Высокие темпы восстановительного роста этого года уступят место более плавному развитию экономики", — сказала она в рамках международного банковского форума "Банки России — XXI век".
Сейчас Банк России прогнозирует темпы роста ВВП РФ по итогам 2021 года на уровне 4-4,5%, однако, как на прошлой неделе говорила Набиуллина, этот прогноз может быть повышен в октябре.