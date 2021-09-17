СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Экономика РФ после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдет к более плавному развитию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сейчас мы возвращаемся на допандемический тренд, то есть экономика подходит к той точке, где была бы, если бы пандемии вовсе не было. Высокие темпы восстановительного роста этого года уступят место более плавному развитию экономики", — сказала она в рамках международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Сейчас Банк России прогнозирует темпы роста ВВП РФ по итогам 2021 года на уровне 4-4,5%, однако, как на прошлой неделе говорила Набиуллина, этот прогноз может быть повышен в октябре.