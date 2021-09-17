СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business и заявил, что ведомство все равно продолжит выполнять возложенные на него задачи в рамках поручений президента России. Песков: Россия продолжит работу над улучшением бизнес-климата

Всемирный банк (ВБ) в четверг сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах.

"История вопиющая, понимаете, эти люди, которые десятилетиями учили всех, как жить. … В целом, конечно, это потешно, что люди говорят: вы должны жить так. А потом: ой, извините, мы это все не так 20 лет говорили", — заявил чиновник журналистам в кулуарах международного банковского форума.

"Если серьезно, то с точки зрения именно буквы поручений президента, надо будет что-то делать, потому что ввиду отсутствия рейтинга там KPI как бы исчез. Но меры, которые там … в целом правильные. Это и вопросы, связанные с доступностью кредитов, и возможностью открытия и закрытия бизнеса, по моей части – с прозрачностью залоговой массы всей, … то есть все эти вещи, они в целом полезны. … Были же по всем министерствам задачи поставлены, мы естественно будем эти задачи выполнять", — заявил Моисеев.

В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.