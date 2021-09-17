МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Подорожание газа напрямую сказывается как на европейских промышленных гигантах, так и на целых отраслях. Наибольший ущерб грозит экономикам Германии, Франции, Великобритании и Италии, но тяжелее всего придется простым жителям небогатых стран ЕС. Цены на энергию давят на европейскую сталь

Один из крупнейших мировых производителей удобрений, американская компания CF Industries Holdings, объявила об остановке двух своих производственных комплексов в Великобритании: в Биллингеме и Инсе. Компания объяснила, что причиной стали высокие цены на природный газ. "Пока невозможно спрогнозировать, когда эти предприятия возобновят работу", — подчеркивается в заявлении CF Industries Holdings.

Хотя цена на голубое топливо после рекордного скачка в среду до отметки 963,9 доллара откатилось в район 800 долларов за тысячу кубометров, она все равно остается в три с лишним раза выше, чем в начале года. Что уже принесло огромные финансовые проблемы предприятиям и населению Старого света.

В крупнейшей экономике Евросоюза — Германии — темпы роста цен производителей в августе достигли 10,4% в годовом выражении, подсчитало Федеральное статистическое агентство страны Destatis. Это стало рекордном почти за 50 лет — с января 1975 года, когда европейская промышленность столкнулась с последствиями глобального нефтяного кризиса.

"Промышленная инфляция, которая за последние 10 лет ни разу не превышала 5%, продолжает ускоряться главным образом из-за роста цен на сырье, — отмечается в релизе Destatis. — Промышленные металлы за год подорожали на 20-60%, нефть практически удвоилась в цене, в то время как газ стал дороже на 240% с начала года и продолжает бить рекорды на фоне сокращения поставок".

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Первым результатом подорожания газа стали очень высокие счета за электроэнергию. По оценкам Saxo Bank, с начала года мегаватт-час в Германии подорожал с 40 евро до рекордных 93 евро. С аналогичным ростом тарифов на электроэнергию столкнулись потребители и в других европейских странах. В Европе оценили уровень заполнения хранилищ газом

Чтобы его сдержать, европейские правительства даже временно забыли о борьбе с изменениями климата и вновь начали расширять применение "грязного" топлива. Так, правительство Великобритании выделило десятки миллионов фунтов на стимулирование работы оставшихся в стране угольных электростанций. В результате, по оценке аналитиков VYGON Consulting, доля угольной генерации в стране выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом — с 1,6% до примерно 3%. Растет доля угля в выработке электроэнергии и в Германии.

Эксперты не исключают увеличения использования европейцами и российского мазута. "США активно покупают российский мазут после того, как ввели санкции против Венесуэлы и столкнулись с дефицитом тяжелой нефти — напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. — И европейцы тоже могут увеличить такие закупки. Но серьезное увеличение не будет иметь долгосрочный характер: мазут использовать довольно проблематично по экологическим соображениям — он дает довольно сильные выбросы СО2, которые облагаются налогом в 60 долларов на тонну".

С тем, что масштабного перевода электростанций с газа на российский мазут не произойдет, соглашается и замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. "Думаю, массового перевода газовых электростанций на мазут не будет просто потому, что соответствующие производственные цепочки были разрушены", — поясняет он.

"Тем не менее, топливная конкуренция действительно обострилась — европейцы ищут возможности использовать более дешевое топливо, — отмечает Юшков. — Эстония возрождает использование горючих сланцев. Вроде бы устаревшая технология, но сейчас на это никто не смотрит, потому что делать так стало выгодно. Британцы начали использовать на старых угольных станциях палетты — то есть фактически прессованные опилки. И, как минимум, до конца отопительного сезона эта тенденция будет продолжаться, потому что топливная конкуренция останется острой".

Впрочем, кардинально повлиять на уровень энергетических тарифов такие чрезвычайные меры вряд ли способны. "При низких уровнях запасов газа как в Европе, так и в России, перспектива зимнего газового кризиса остается реальной угрозой для потребителей и промышленности, — предупреждают аналитики Saxo Bank. — Некоторые компании могут даже быть вынуждены замедлить производство, чтобы сократить спрос".

Тем более, с началом отопительного сезона дефицит газа в Европе может вырасти еще сильнее. Как предупредил в пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер, цены на газ в Старом Свете в ближайшее время могут достичь новых рекордных отметок из-за серьезного дефицита запасов газа в европейских хранилищах. "Эта ситуация, конечно, сказывается на ценах, — отметил он в ходе выступления на годовом общем собрании Международного делового конгресса. — И мы видим, что цены в Европе побили уже все возможные рекорды и, может быть даже еще в ближайшее время побьют". Глава "Газпрома" спрогнозировал спрос на газ в Азии

Такие перспективы уже сейчас вызывают опасения участников рынка, что дополнительно стимулирует рост цен. Более того, ситуацию усугубляют прогнозы относительно наступления ещё одной холодной зимы — они подогревают активность спекулянтов, которые скупают топливо в расчете на возможность перепродажи с большой выгодой.

ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА

Очевидно, что от роста тарифов на электроэнергию больше всего пострадают энергоемкие производства — металлургия, машиностроение, производство стройматериалов, нефтепереработка. Но еще труднее придется компаниям химической промышленности, использующим газ в качестве сырья для переработки. И это не только производители удобрений, как предприятия CF Industries Holdings в Великобритании, но и такие компании, как крупный французский концерн Tereos, выпускающий продовольственную, фармацевтическую и косметическую продукцию. В начале недели Tereos предупредил о резком росте себестоимости производства из-за цен на газ и необходимости резко повысить цены на свою продукцию. «Achema в Литве, Fertiberia в Испании и OCI в Нидерландах — среди тех, кто также снизит производство или остановит его из-за высокой стоимости газа», — написал в Twitter ведущий рыночный аналитик WinField United Карл Стенерсон.

Соответственно, самый сильный удар испытает экономика Германии — крупнейшего производителя Европы, а также Франции, Великобритании, Италии и Испании, входящих в пятерку европейских стран с крупнейшими химическими производствами. В совокупности с Нидерландами, Бельгией и Ирландией они выпускают почти 90% всей европейской химической продукции.

Вряд ли дело дойдет до остановки заводов: национальные правительства не захотят добавить к энергетическому кризису еще и социальный из-за роста безработицы. Так что пострадавшие компании с полным основанием могут рассчитывать на господдержку. Но рост цен на выпускаемую европейским хипромом продукцию (включая всю фармацевтику и существенную долю пищепрома) практически гарантирован.

И это станет только первым витком новой инфляционной спирали, поскольку затем рост цен неизбежно перекинется на другие отрасли, даже если тарифы на газ и электроэнергию снизятся. Лучший пример — те же удобрения. Рост цен на них или даже дефицит, связанный с вынужденной остановкой заводов-производителей, неизбежно будет заложен в цену сельхозпродукции нового урожая. И если по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН мировые цены на продукты питания в этом году выросли почти на 33% по сравнению с прошлым, в 2022 году продовольственная инфляция неизбежно окажется выше в разы.

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВЗРЫВА

Как и в любом кризисе, главными пострадавшими в конце концов окажутся простые граждане, причем из небогатых стран. Ведущие европейские экономики хотя бы могут себе позволить запускать различные программы поддержки населения. Например, французское правительство собирается кардинально расширить программу "энергетических ваучеров" для небогатых семей, которыми можно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. По данным портала Evractiv, такие ваучеры уже получают почти 5,5 миллионов французских домохозяйств.

Менее благополучные страны, такие как Испания, пытаются переложить бремя поддержки населения с бюджета на крупные компании. В понедельник премьер-министр страны Педро Санчес объявил о снижении в десть раз (с 5,1% до 0,5% — минимума, разрешенного законодательством ЕС) специального налога на электроэнергию, при одновременном введении налога на сверхприбыль АЭС и ГЭС от нынешнего роста тарифов. По расчетам правительственных аналитиков, новый налог принесет бюджету 2,6 млрд евро, которые будут направлены на поддержку испанских потребителей электроэнергии.

А вот правительствам самых бедных стран Евросоюза, таких как Греция, остается лишь молча наблюдать за фронтальным ростом тарифов и цен в магазинах и готовиться к массовым протестам населения. Впрочем, им не привыкать.