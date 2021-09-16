АФИНЫ, 16 сен — ПРАЙМ. В Греции идет общее повышение цен, дорожают основные продукты питания — хлеб, мука, молоко, макаронные изделия, кофе, растут тарифы на электроэнергию и цены на топливо.

Цены на макаронные изделия в супермаркете поднялись на 5-10 центов за упаковку. Подорожали и другие продукты в упаковке – нарезанные сыры, колбасы. Молоко в супермаркете стало дороже на 8-25 центов, в зависимости от производителя, и стоит сейчас порядка 1,65 – 1,7 евро за литр.

Хлеб в супермаркете пока по прежней цене, но в булочных он подорожал в среднем на 10 евроцентов – булка весом 400 граммов стоит 70 евроцентов вместо 60.

"Мы в соответствии с нашим собственным прейскурантом подняли цены на 10 евроцентов на основные виды хлеба, не на черный (в Греции он дороже белого хлеба –ред.). Хлеб, стоивший 60 евроцентов, стал стоить 70 евроцентов. Хлеб, который стоил 70 евроцентов, теперь стоит 80 евроцентов", — сказала РИА Новости Мария, совладелица соседнего хлебного магазина, который ежедневно сам выпекает продукцию.

По ее словам, у многих других коллег цены повыше, у них не было хлеба по 60 евроцентов.

"С 15 августа для нас подняли цену на муку. Подорожала и мука, и молоко. В целом, подорожали все первичные материалы, и вместе с ними очень многое другое. Возьмите муку и молоко, посмотрите, сколько вещей делается из них. Все это тянет за собой другие цены", — сказала Мария.

"В новостях я слышала, что батон будет стоить и до 1 евро. Это все зависит от прейскуранта каждого предприятия", — заметила она.

"По своему опыту я знаю, что когда в Греции слышишь о повышении цен, они повысятся на все. Даже то, что не должно дорожать, здесь, в Греции, подорожает. Все дорожает. Всегда такое происходило в сентябре", — добавила она.

В мясной лавке продавцы рассказали, что выросли закупочные цены на некоторые виды мяса.

"Мы покупаем мясо в горах у скототорговцев, сейчас цена на баранину у них повысилась на 1 евро. Мясо ягненка не подорожало, оно сейчас и так стоит 12 евро за кило", — сказал мясник.

По его словам, свинина пока не подорожала, но ожидается рост цен и на нее.

В последние дни в некоторых кафе подорожал кофе. СМИ пишут, что чашка кофе в кафе будет стоить 5 евро вместо 1,5 – 2 евро сейчас. Кофе является самым популярным напитков в Греции. В 2018 году жители Греции выпили около пяти миллиардов чашек кофе. В стране с населением около 11 миллионов человек приходится в среднем по 510 чашек кофе на человека в год. В 2018 году греки употребили 40 тысяч тонн кофе, потратив на него 3,4 миллиарда евро.

"Кофе подорожал, но не до пяти евро. Мы еще не установили новую цену, у нас еще есть некоторое количество кофе в запасах, и мы продаем по старым ценам", — сказала РИА Новости хозяйка одного из кафе.

"Кафетерии подняли цены по-разному, в зависимости от конкуренции и от того, какие сорта или марки кофе у них в продаже. Каждый предприниматель, в соответствии со своими постоянными клиентами и в зависимости от того, насколько тяжело будет для них повышение, решает, насколько поднять цену. Кто-то на 10 центов, кто-то на 20 центов, или на 50 центов. Скажем, в заведении в Колонаки (дорогой район в центре Афин) не будут много думать и повысят и на 50 центов. Большую роль играет, где кафе расположено", — сказала собеседница РИА Новости.

В трех кафе, в том числе одном на набережной, торгующих известными марками кофе, также сказали, что они пока цены не повысили.

Вместе с тем, развесной кофе стал дороже на несколько евро. Как сказали продавцы в магазине кофе на центральном афинском рынке, это связано с тем, что был неурожай в Бразилии – крупнейшем мировом поставщике кофе.

Выросли цены на топливо. Весной 2020 года цены на бензин снижались в связи с пандемией, литр 95-го бензина на соседней АЗС стоил 1,398 евро. Сейчас он стоит уже 1,698 евро.

В последние недели СМИ писали, что электричество может подорожать на 50%. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил 11 сентября, что правительство компенсирует рост тарифов домохозяйствам.

"Показательно, что после правительственных заявлений о субсидии в размере 9 евро на первые 300 киловатт-часов для всех домохозяйств и дополнительных скидках государственной электрокомпании PPC цена мегаватт-часа на рынке энергии подскочила со 135 евро во вторник до 172 евро в среду и 175 евро для контрактов в четверг. Другими словами, это рост на 29%. Если энергетический кризис продолжится с такой интенсивностью, то цены на основные товары, безусловно, вырастут", — отметил телеканал OPEN.

Однако выросли уже августовские счета за электричество и газ.

"Я обычно платил 48-50 евро в месяц за электричество. У меня поставщик частная энергокомпания, не государственная PPC, счет приходит ежемесячно. Счет за август был 58 евро", — рассказал РИА Новости коллега.

По его словам, вырос счет и за газ – вместо обычных 7-8 евро последний счет был на 11 евро.

Государственная электрокомпания присылает счета за два месяца. Однако многие домовладельцы уже летом получили счета в два-три раза выше обычных. Электрокомпания обещала скорректировать их, но, судя по росту тарифов, новые счета будут не меньше.