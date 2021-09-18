МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Россия обладает сильной и хорошо оснащенной армией, у нее на вооружении стоят модернизированные средства, заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен на виртуальном мероприятии, организованном Атлантическим советом*. В Пентагоне объяснили, почему не хотят воевать с Россией

"У России невероятная сильные вооруженные силы, и важно понять, как сильно она изменила их за последние 20 лет", — сказал генерал.

По его словам, Россия, у которой есть модернизированное ядерное оружие, космические средства и кибервозможности, представляет собой для США значительный "вызов".

Говоря о возможном противостоянии, Хайтен отметил, что Соединенным Штатам предстоит сдерживать сразу двух мощных игроков по всему миру — Россию и Китай, причем оба они являются ядерными державами.

С подобными вызовами Вашингтон раньше еще не сталкивался, подчеркнул он.

Генерал в связи с этим призвал к диалогу с двумя государствами ради сохранения стратегической стабильности.

* Организация, признанная в России нежелательной

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