МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал, чтобы Россия открыто проводила учения, такие, как прошедшие у западных границ маневры "Запад-2021". Об этом пишет издание NRK. Американский генерал заявил, что у России "невероятно сильная" армия

По его словам, открытость и предсказуемость учений важны, чтобы не способствовать возникновению недоразумений и непреднамеренной эскалации.

"Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом", — отметил он.

По мнению Бакке-Йенсена, Россия все более активно проявляет себя на севере.

"Мы видим, что россияне ведут себя в северных районах все более самоуверенно, а российская военная активность поблизости от норвежских территорий неуклонно нарастает — как на севере, так и на юге", — сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия и до этого не выполняла свои международные обязательства по предоставлению информации об учениях. Он также потребовал большей открытости в связи с маневрами "Запад-2021".

Практическая фаза российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии. В них также задействовали военнослужащих от государств — членов ОДКБ, ШОС и других дружественных стран.

Читайте также:

В Пентагоне объяснили, почему не хотят воевать с Россией