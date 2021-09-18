МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. С 1 октября ряд пенсионеров могут ожидать получение дополнительных выплат, либо индексации получаемых сумм. Среди них — те, кому исполнилось 80 лет, военные пенсионеры, а также жители Крайнего Севера и ряда других регионов России, передает МК. Кому положены льготы и доплаты к пенсии от государства

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИИ С 1 ОКТЯБРЯ

Начиная с 1 октября те пенсионеры, которые уже достигли 80 лет начнут получать пенсию в двойном размере. Прибавку стоит ожидать на следующий месяц после того, когда был день рождения, причем она должна произойти автоматически.

Также пенсии будут повышены гражданам, имеющим 15 лет или 20 трудового стажа в районах Крайнего Севера или на территориях, приравненных к таковым. Данной категории граждан требуется подача заявления в ПФР для увеличения им пенсионных выплат.

Рассчитывать на повышение пенсий могут и пенсионеры, закончившие работать или прекратили деятельность в качестве ИП в мае 2021 года. Напомним, что после окончания трудовой деятельности пенсионерам производят индексацию страховых выплат по старости. Правда, получить такое увеличение пенсий можно только спустя 4 месяца после увольнения с работы. Названа категория россиян с правом на надбавку к пенсии с 2022 года

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

В России 1 октября отмечается День пожилого человека. Несмотря на то, что на федеральном уровне выплат в честь праздника не предусмотрено, они возможны в ряде регионов. Так, в Ненецком АО пенсионерам, имеющим трудовой стаж на территории этого округа не менее 15 лет, выплатят к 1 октября 100 тысяч рублей. В Челябинской же области пособие в размере 700 рублей к 1 октября обещают дать всем пенсионерам. Узнать, какие меры поддержки и выплаты пенсионерам будут к 1 октября 2021 года, можно по телефонам отделов соцзащиты, на официальных сайтах органов власти.

ВОЕННАЯ ПЕНСИЯ

Пересмотрят с 1 октября и размеры пенсий военнослужащих. Причем, это произойдет одновременно с повышением окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих. Такая привязка не случайна: дело в том, что размер военных пенсий напрямую зависит от размера окладов. В этом году размер индексации составит 3,7%. Прибавку в октябре 2021 года получат около 2,6 млн человек.