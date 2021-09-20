МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Кандидаты от "Единой России" сохраняют лидерство в 193 одномандатных округах, от КПРФ — в 16, от "Справедливой России – За правду" — в восьми, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста по одному кандидату-лидеру, передает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК после обработки 45,01% протоколов УИК. ЦИК опубликовал первые данные по подсчету голосов на выборах в Госдуму

Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.

По общефедеральному списку "Единая Россия" сохраняет лидерство с 45,71%, на втором месте КПРФ с 21,58%, на третьем — ЛДПР с 8,16%.

В пятерку также попадают "Справедливая Россия — За правду" (7,61%) и "Новые люди" (6,07%).

Остальные партии пока не могут преодолеть 5-процентный барьер и не проходят в Госдуму. Партия пенсионеров набирает 2,75%, "Коммунисты России" — 1,4%, "Яблоко" — 1,0%, "Зеленые" — 0,92%, Российская партия свободы и справедливости — 0,72%, "Родина" — 0,71%, "Зеленая альтернатива" — 0,57%, Партия Роста — 0,35%, "Гражданская платформа" — 0,14%.

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