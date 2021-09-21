МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении думских выборов, причем половина из них — с территории Соединенных Штатов, заявило российское посольство в Вашингтоне. ЦИК опубликовал данные по результатам обработки 99% протоколов

Как подчеркнули дипломаты, цель таких взломов заключается в дискредитации российской избирательной системы.

"Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", — указало посольство.

Дипломаты подвергли критике заявление Госдепартамента, в котором он охарактеризовал прошедшие выборы как "несвободные" и "непрозрачные".

Посольство подчеркнуло, что народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права.

"Любые инсинуации об обратном недопустимы. Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании", — указали дипломаты.

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