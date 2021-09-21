МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Подъем ставки ФРС США, сокращение программы выкупа активов и долговая нагрузка экономики Штатов могут нанести сокрушительный удар на стоимость активов и вызвать гигантскую коррекцию на американском рынке акций, заявил РИА Новости главный аналитик компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров. Фондовый рынок США закрылся резким снижением индексов

"Сегодня всё усугубляется высокой долговой нагрузкой корпораций и государств, успевших набрать много дешёвых денег, пользуясь околонулевыми ставками, в том числе ключевой ставкой ФРС США. Следовательно, простое сочетание подъёма ставки и сокращения программы выкупа активов со стороны ФРС может оказаться сокрушительным для стоимости активов, что приведет к значительной коррекции американского рынка акций", — говорит Александров.

"Главный вызов состоит в том, что ФРС намерена начать поднимать ставку в конце следующего года, а в ближайшие кварталы начнёт сворачивать программу выкупа долговых активов с рынка. Как результат – через год денег станет меньше и они станут дороже, и по сценарию так будет продолжаться ещё довольно долго", — добавляет Александров.

Эксперт добавляет, что индекс S&P 500 закончил прошлый год с исторически одним из максимальных значений финансового мультипликатора Р/Е (капитализация/прибыль) компаний, и сейчас он находится не сильно ниже, оставаясь чрезвычайно высоким. Он отмечает, что традиционно за такими пиковыми значениями следовали глубокие снижения рынка, но пока вливания ликвидности со стороны центробанков поддерживают цены активов.

Александров также замечает, что большинство инвесторов стали отдавать предпочтения акциям роста, а не акциям стоимости. "Мало того, что инвестиции в акции роста сами по себе несут дополнительные риски, вдобавок торговля этими бумагами происходит на большие заемные средства и с применением алгоритмических стратегий", — подчеркивает эксперт.

Он предупреждает, что в случае усиления негативных тенденций на мировых торговых площадках, снижение рынка может быть более стремительным, и даже где-то паническим. Эксперт также делает вывод, что коррекция на американском рынке акций не оставит в стороне и российские индексы. Он также напоминает, что обычно рынки растут долго и монотонно, а падение часто бывает резким и неожиданным.

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