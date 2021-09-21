МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Показатели рынка труда в РФ вернулись на доковидный уровень, к прежним показателям приближается потребительский спрос, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2%. Это говорит о том, что антикризисные меры показали свою эффективность. К прежним значениям приближается потребительский спрос, поддержку ему оказывает восстановление рынка труда. Его показатели вернулись на тот же уровень что и до пандемии", — сказал он на заседании правительства во вторник.

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