МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору в срок до 15 декабря 2022 года провести внеплановые проверки на портах, переваливающих нефтепродукты, говорится в соответствующем поручении, которое есть в распоряжении РИА Новости, и подлинность которого подтвердили в пресс-службе вице-премьера. "Транснефть" выяснит причину загрязнения почвы под Омском

"Прошу провести в период с 20 сентября 2021 года по 15 декабря 2022 года в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) внеплановые выездные проверки соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды в отношении юридических лиц (операторов морских терминалов), осуществляющих перевалку нефтепродуктов в морских портах,… в том числе готовности к ликвидации аварийных разливов нефти", — говорится в документе.

Отмечается, что ведомство должно будет предоставлять ежеквартальные доклады о результатах проверок в правительство РФ.

В перечень компаний, которые проверит ведомство, вошли, в том числе, дочерние структуры "Газпром нефти", "Лукойла", "Новатэка", "Роснефти" и "Транснефти". Всего в перечне значится 86 компаний.

Абрамченко в начале августа поручила Росприроднадзору и Ростехнадзору проверить операторов терминалов морских портов для перевалки нефтепродуктов, а также их готовность к аварийным разливам. Тогда сроки проведения проверок не указывались.

Поручение вышло после выброса нефти, который произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК.