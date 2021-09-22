МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Россия остается самой первостепенной и непосредственной угрозой для США, заявил в интервью журналу Air Force Magazine командующий Северным командованием США и Североамериканским командованием воздушно-космической обороны генерал Глен ван Херк. Американский генерал заявил, что у России "невероятно сильная" армия

"Россия сегодня является главной военной угрозой для нашей страны. Не Китай — Россия", — подчеркнул он в кулуарах конференции по воздуху, космосу и киберпространству Ассоциации ВВС США в штате Мэриленд.

Ван Херк отметил, что, хотя Китай представляет собой "угрозу существованию" Америки в долгосрочной перспективе, Россия является более опасной военной угрозой сегодня. Генерал указал на имеющееся у нее вооружение — такое, как подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты.

При этом он назвал Россию и Китай равными по мощи сторонами в кибернетической сфере и в космосе, поэтому "их обоих следует опасаться".

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