Американский генерал счел Россию главной военной угрозой для США
Американский генерал Глен ван Херк назвал Россию главной военной угрозой для США
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Россия остается самой первостепенной и непосредственной угрозой для США, заявил в интервью журналу Air Force Magazine командующий Северным командованием США и Североамериканским командованием воздушно-космической обороны генерал Глен ван Херк.
"Россия сегодня является главной военной угрозой для нашей страны. Не Китай — Россия", — подчеркнул он в кулуарах конференции по воздуху, космосу и киберпространству Ассоциации ВВС США в штате Мэриленд.
Ван Херк отметил, что, хотя Китай представляет собой "угрозу существованию" Америки в долгосрочной перспективе, Россия является более опасной военной угрозой сегодня. Генерал указал на имеющееся у нее вооружение — такое, как подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты.
При этом он назвал Россию и Китай равными по мощи сторонами в кибернетической сфере и в космосе, поэтому "их обоих следует опасаться".