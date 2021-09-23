МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ в ходе заседания поддержало законопроект, которым гарантируется минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году не ниже прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кабмин одобрил проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную думу в установленном порядке".

Напомним, что прожиточный минимум в РФ на 2022 год составит 11 950 рублей.