Кабмин одобрил гарантирование МРОТ не ниже прожиточного минимума
Кабмин поддержал законопроект, гарантирующий МРОТ не ниже величины прожиточного минимума в 2022 году
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ.Правительство РФ в ходе заседания поддержало законопроект, которым гарантируется минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году не ниже прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин одобрил проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную думу в установленном порядке".
Напомним, что прожиточный минимум в РФ на 2022 год составит 11 950 рублей.