МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко попросил к правительству США помешать запуску российского проекта "Северный поток — 2", следует из сообщения пресс-службы госкомпании. "Нафтогаз": "Северный поток-2" может не решить газовый кризис в ЕС

"Спасибо всем, кто борется против "Северного потока — 2" <…>. Давайте дожмем совместными усилиями", — обращается глава "Нафтогаза".

Ранее он также оценил шансы на скорый запуск "Северного потока — 2" как "невысокие". Витренко заявлял, что на процесс может повлиять польская нефтегазовая корпорация PGNiG: она получила право участвовать в процедуре сертификации оператора российского трубопровода.

Глава "Нафтогаза" прогнозирует, что шансы на сертификацию трубопровода также якобы снижает решение Конгресса США о санкциях к "Северному потоку — 2".

В настоящее время трубопровод полностью достроен. Перед его запуском оператор Nord Stream 2 AG подал заявку на сертификацию в качестве независимого оператора. Это нужно для соответствия правилам третьего энергопакета Евросоюза.