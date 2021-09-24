Министерство цифровых технологий подготовило проект поастновления проекта правительства, в котором пропписала правила предоставлений субсидий за счет федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий (РФТИ), сообщает "Коммерсант". Аналитики выяснили, какое программное обеспечение выбирают россияне

Предполагается, что эти средства будут выделяться фонду на сопровождение отбора проектов цифровой трансформации.

Сообщается, что на проекты цифровой трансформации российские компании могут получать банковские кредиты по льготным ставкам.

РФТИ также назначается оператором этой программы.

Возможность получать льготные кредитование под проекты цифровой трансформации была введена постановлением правительства №508 еще в 2019 году.

Она предназначалась для бизнеса, который был готов использовать отечественные программные продукты — сервисы и платформенные решения, созданные на базе «сквозных» цифровых технологий.

Программа льготного кредитования позволяет взять через уполномоченные банки кредит в размере до 5 млрд рублей на один проект и до 10 млрд рублей на несколько под льготные 1%-5 % годовых. При этом банкам компенсируется разрыв между льготной и рыночной ставкой средствами Минцифры.

Программа рассчитана до 2024 года включительно, заемщиками могут стать как компании с госучастием, так и частные компании.

В пояснительной записке к проекту Минцифры отмечает, что с учетом большого спроса на такие кредиты и их высокой бюджетной эффективности использование механизма следует масштабировать.

Поставленные задачи: до конца 2024 года предоставить поддержку более чем 250 проектам, увеличить нынешний кредитный портфель в полтора раза — до 150 млрд руб. и включить в число участников программы более 50 банков.

Де-факто инициатива ведомства увязана с планами правительства по импортозамещению: речь, напомним, идет о внедрении и разработке именно отечественного софта. «В настоящий момент поддержано 39 проектов на общую сумму около 40 млрд руб. Среди заемщиков — электроэнергетическая компания "Т Плюс", МТС, Почта России, РЖД, агропромышленный холдинг "Комос Групп". В программе сейчас участвует 19 банков, в том числе системообразующих»,- сообщили "Ъ" в Минцифры.