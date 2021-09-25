МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. На заседании в четверг правительство РФ поддержало законопроект, которым гарантируется минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году не ниже прожиточного минимума. Согласно подсчетам главы кабмина Мишустина, при установлении МРОТа в размере 13 600 рублей вырастут доходы 3 миллионов человек по всей стране. Эксперты рассказали изданию "Известия", как это повлияет на российскую экономику и почувствуют ли изменения граждане страны. Минтруд назвал размер МРОТ в 2022 году

Размер МРОТ в первую очередь важен для тех, кто получает минимальную зарплату (как правило, в бедных регионах), а также пособия, поскольку эта величина используется для расчета пособий по безработице, временной нетрудоспособности, беременности, а также для иных целей обязательного медицинского страхования, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Поэтому, считает он, новация не приведет к значительному улучшению жизни этих категорий граждан, а лишь немного "поднимет низкие доходы к состоянию "чуть выше уровня выживания"". Аналитик также отмечает проблему недостаточных темпов роста МРОТ в 6,4%, которые не могут обогнать инфляцию в 7–7,5%, из-за чего те, кто живет на пособия, фактически продолжают беднеть.

В свою очередь, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов видит в новой мере в первую очередь плюс для тех, кто получает пособие по безработице. По мнению аналитика, это также ещё один шаг к к введению в России базового гарантированного дохода для всех граждан. Данная концепция предполагает выплату определенной суммы всем членам общества без каких-либо условий, в частности, без необходимости работать. Такую меру тестировали ряд стран, например, Финляндия. Однако, отмечает Тузов, хотя текущее решение всё же не идет так далеко, оно может улучшить положение малоимущих граждан и поднять экономическую активность населения. Эксперт объяснил, зачем нужен МРОТ

В то же время, управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева видит однозначную пользу повышения МРОТ, поскольку это может привести к росту зарплат. "Нередко компании ориентируются при формировании фонда оплаты труда на МРОТ, отсчитывая от него коэффициенты. Следовательно, ничего не останется, кроме как проиндексировать зарплату", — полагает она.