МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В России планируют усилить адресную поддержку граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, пишут "Известия". Хуснуллин заявил о необходимости перестройки сферы ЖКХ

Соответствующий вопрос вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проработать Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС.

Уточняется, что мера связана с совершенствованием тарифного регулирования. Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных — в этом случае коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции, пояснили эксперты.

Планируется устанавливать тарифы исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

"В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ", — сказали изданию в аппарате Хуснуллина.

В ФАС сообщили, что поручение правительства поступило в ведомство. Там уточнили, что головной исполнитель — Минстрой, остальные министерства и службы — соисполнители.

В настоящее время формируются предложения от ФАС в адрес Минстроя и других ведомств.

Читайте также:

Эксперт рассказал, как могут измениться тарифы в результате реформ ЖКХ