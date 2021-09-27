БЕРЛИН, 27 сен — ПРАЙМ. Тем для сотрудничества между РФ и ФРГ все меньше, но "Северный поток 2" все равно будет запущен после прихода к власти нового правительства Германии, заявил РИА Новости немецкий политолог, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP — аналитический центр, который финансируется в том числе МИД ФРГ) Штефан Майстер. В ФРГ спрогнозировали влияние результатов выборов на "Северный поток-2"

Выборы в бундестаг ФРГ состоялись 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель ранее заявила, что собирается покинуть политику после выборов.

"Германия потеряла значение для России и развернулась, и тем для сотрудничества остается все меньше и меньше. Недавний визит Меркель в Москву показал, что и (российский президент Владимир) Путин, и Меркель не пойдут ни на мельчайший компромисс по некоторым вопросам. У нее больше не было иллюзий по поводу президента России. Каждому новому канцлеру сначала предстоит войти в эту роль и заслужить уважение в ЕС и в России. Власть Меркель не будет достигнута ни одним из ее преемников за короткое время, но новый канцлер Германии, безусловно, также сыграет важную роль для ЕС в отношениях с Россией", — сказал Майстер.

Он добавил, что газопровод "Северный поток 2", однако, будет запущен, "дальше речь идет о регулировании". Даже если в новое правительство Германии будет включена партия "Союз 90/Зеленые", которая известна своим критическим отношением к данному проекту, позиция Берлина "может быть более критичной", новые власти могут "отстаивать больше регулирования" применительно к газопроводу, считает эксперт. "Не думаю, что весь проект снова будет полностью пересмотрен", — сказал Майстер.

"Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.

Читайте также:

Эксперт оценил влияние выборов в ФРГ на "Северный поток-2"