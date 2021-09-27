МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу, среди причин они называют гарантированную работу и большую зарплату, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Путин ответил на предложение вернуть ссылки в Сибирь

Шойгу в августе заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.

"Безусловно готовы переселиться на постоянно место жительства в новые сибирские города, если они будут построены, 7% респондентов в среднем по России и 16% сибиряков. Еще 41% готовы переехать туда при определенных условиях", — выяснили аналитики. При этом 51% опрошенных заявили, что не хотят жить в этих городах, в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области так ответили по 60%, а в самой Сибири — только 32%.

Россияне чаще всего готовы переселиться в новые сибирские города из-за гарантированной работы и зарплаты в 2-3 раза выше, чем сейчас (29%), подъемных свыше одного миллиона рублей (12%), а также комфортных условий жизни и развитой городской инфраструктуры (11%).

Среди причин, по которым люди не готовы жить в новых сибирских городах, лидируют плохой климат, слишком холодная погода — 44%, неудобное слишком далекое географическое положение — 31% и категорическое нежелание людей менять свое нынешнее место жительства — 28%. Каждый пятый (20%) не верит, что там можно будет заработать больше, чем они зарабатывают сейчас.

В целом положительно относятся к идее постройки новых городов в Сибири 40% опрошенных, поскольку это поможет стране решать демографическую проблему. Каждый четвертый (27%) отнесся к такому проекту негативно, считая, что это будет напрасной тратой гигантских денег. Около 23% россиян не слышали об этой идее, 10% респондентов относятся к ней безразлично.

Банк проводил опрос 22-24 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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