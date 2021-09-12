МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Строительство новых городов в Сибири по плану министра обороны Сергея Шойгу приведет к сокращению миграции россиян в Москву и Санкт-Петербург, заявил РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнер Squire Patton Boggs Александр Долгов. Урбанист спрогнозировал, переедут ли жители Европейской России в Сибирь

"Современные города создаются и развиваются как туристические, транспортные и промышленные центры, которые стремятся к диверсификации экономики. Если проект будет реализовываться так, как это видят инициаторы, то население Сибири будет увеличиваться, а приток молодых людей в Москву и Санкт-Петербург сократится за счет новых возможностей, которые будут создаваться на территории будущими центрами притяжения", — сказал Долгов.

Шойгу ранее заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и оформить эти предложения. Позже в интервью РБК Шойгу заявил, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

Реализация такого мега-проекта, по словам Долгова, вдохнет новую жизнь в экономику региона. "Вопрос привлечения жителей в новые города может решаться за счет публичной поддержки путем предложения увеличенного материнского капитала и особых условий льготной ипотеки", — предположил эксперт.

Он отметил, что такие проекты предполагают создание множества рабочих мест, квалифицированных специалистов в регионе станет больше, а качество жизни людей заметно вырастет. Вместе с тем, Долгов признал, что вопрос о том, где взять средства для реализации проекта, пока остается открытым.

"Без увеличения налоговой нагрузки на население это возможно только вследствие отказа от государственных вложений в иные проекты или их существенного перераспределения", — сказал он. По его мнению, оптимальным вариантом может стать использование средств ВЭБа, особенно в свете недавних обсуждений возможности инвестирования средств госкорпорации в убыточные проекты.

Читайте также:

Путин поручил подготовить предложения по развитию Сибири