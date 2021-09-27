МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Организация Industrial Energy Consumers of America (IECA), представляющая интересы американских производителей химической и пищевой продукции, потребовала от Минэнерго США ввести ограничения на экспорт СПГ. В противном случае IECA прогнозирует резкий рост цен на газ, который сделает неконкурентоспособными многие американские предприятия. Почему США оказались на пороге энергетического кризиса, разбирался "Прайм". Злые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа

ПРИВЕТ ГРЕТЕ ТУНБЕРГ

Восстановление экономической активности после пандемии COVID-19 привело к резкому росту спроса на энергоносители во всем мире. Дополнительным фактором увеличения спроса стали погодные аномалии — холодная прошлая зима и очень жаркое лето во многих регионах мира. Международное энергетическое агентство в своем отчете, опубликованном на прошлой неделе, особенно сильно упирает на погодные факторы как причину скачка цен на энергоносители. "К ним относятся особенно холодный и продолжительный отопительный сезон в Европе прошлой зимой, а также более низкая, чем обычно, доступность энергии ветра в последние недели", — отмечается в сообщении агентства.

Впрочем, многие эксперты считают главной причиной энергетических проблем слишком амбициозные планы европейских чиновников по отказу от ископаемого топлива. "Налог на углеродные выбросы при использовании угля привел к увеличению спроса на газ. А теперь высокие цены на газ стимулируют спрос на уголь, — пишет профессор политической экономии Кембриджского университета Хелен Томпсон в статье, опубликованной Financial Times. — Если бы у нас были более продвинутые аккумуляторы, способные компенсировать спады поступления энергии от ветряных электростанций и солнечных батарей, проблем бы не возникло. Но в действительности выяснилось, что отсутствие сильного ветра в северной Европе этим летом имеет огромное значение". Цена на газ в Европе пробила исторический потолок

В итоге попытка отказаться от ископаемого топлива только привела к резкому росту спроса на газ и уголь. Генеральный секретарь ОПЕК Мохамед Баркиндо в недавнем интервью CNBC прямо заявил, что в цене энергоносителей теперь появляется "надбавка за переходный период": форсированный переход на возобновляемые источники делает энергию более дорогой, что ведет к росту цен на топливном рынке. По его мнению, именно из-за этого ископаемое топливо еще довольно долго сохранит свое место в глобальном энергетическом балансе.

ДОЛЛАРЫ ПРИГОДИЛИСЬ

Сегодня европейцы вынуждены конкурировать за возможность покупать энергоносители с крупнейшими азиатскими экономиками — Китаем, Японией, Южной Кореей. И шансов выиграть эту конкуренцию у Старого Света практически нет. Хотя бы потому что экономики азиатских стран уже много десятилетий ориентированы на экспорт продукции в США. Ррезультатом этого стало их хроническое положительное сальдо в торговле со Штатами и огромные долларовые резервы, которые азиатские центробанки до последнего времени вкладывали в американские гособлигации. "Газпром" назвал объем поставок газа по "Силе Сибири" в Китай

Но теперь ситуация изменилась. С одной стороны, гигантские американские программы по стимулированию экономики в период пандемии привели к резкому росту объемов госдолга и дефицита бюджета США, так что в Вашингтоне уже всерьез говорят о возможности дефолта. Американские гособлигации на этом фоне уже не выглядят особо привлекательным инвестиционным инструментом. Между тем Япония и Китай сегодня являются крупнейшими держателями американского госдолга (1310,2 млрд долларов и 1068,3 млрд долларов соответственно по состоянию на конец июля), так что могут больше всех пострадать в случае дефолта. Поэтому сегодня Пекин и Токио активно перекладывают свои колоссальные долларовые накопления из ставших рискованными трежерис в надежные активы, скупая все энергоносители, до которых могут дотянуться, не обращая внимания на цены.

Европейские страны, большинство из которых испытывает большие бюджетные проблемы, в сложившейся ситуации вынуждены лишь с разочарованием наблюдать, как газовозы с американским СПГ уплывают на Дальний Восток. Но теперь к разочарованным европейцам присоединяется все больше американских промышленников, которые тоже оказались вынуждены конкурировать за энергоносители с азиатскими коллегами.

САМИМ МАЛО

Дело в том, что американские газодобывающие компании все больше продукции предпочитают отправлять в Азию, зарабатывая сверхприбыли на экспорте. По оценкам компании Baker Hughes, объем поставок СПГ из США зарубежным покупателям сейчас на 41% выше, чем год назад, из-за чего внутренние цены на голубое топливо выросли более чем вдвое с начала года. В понедельник 27 сентября цены на газ в США выросли примерно на 8% и превысили 5,6 доллара за миллион британских тепловых единиц (MBTU). Для сравнения — в январе за 1 MBTU давали всего 2,54 доллара. Китай назвал необоснованными санкции США по "Северному потоку-2"

Однако это рост пока не достаточен, чтобы заставить газодобытчиков увеличивать производство: установок для добычи природного газа в США сейчас работает на треть меньше, чем год назад, подсчитали аналитики Baker Hughes. В результате запасы топлива в газохранилищах США сейчас на 7,4% ниже среднего пятилетнего показателя. Это означает, что дальнейший рост цен на газ практически неизбежен.