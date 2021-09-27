Охвативший Европу энергетический кризис может перекинуться на США
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Организация Industrial Energy Consumers of America (IECA), представляющая интересы американских производителей химической и пищевой продукции, потребовала от Минэнерго США ввести ограничения на экспорт СПГ. В противном случае IECA прогнозирует резкий рост цен на газ, который сделает неконкурентоспособными многие американские предприятия. Почему США оказались на пороге энергетического кризиса, разбирался "Прайм".
ПРИВЕТ ГРЕТЕ ТУНБЕРГ
Восстановление экономической активности после пандемии COVID-19 привело к резкому росту спроса на энергоносители во всем мире. Дополнительным фактором увеличения спроса стали погодные аномалии — холодная прошлая зима и очень жаркое лето во многих регионах мира. Международное энергетическое агентство в своем отчете, опубликованном на прошлой неделе, особенно сильно упирает на погодные факторы как причину скачка цен на энергоносители. "К ним относятся особенно холодный и продолжительный отопительный сезон в Европе прошлой зимой, а также более низкая, чем обычно, доступность энергии ветра в последние недели", — отмечается в сообщении агентства.
Впрочем, многие эксперты считают главной причиной энергетических проблем слишком амбициозные планы европейских чиновников по отказу от ископаемого топлива. "Налог на углеродные выбросы при использовании угля привел к увеличению спроса на газ. А теперь высокие цены на газ стимулируют спрос на уголь, — пишет профессор политической экономии Кембриджского университета Хелен Томпсон в статье, опубликованной Financial Times. — Если бы у нас были более продвинутые аккумуляторы, способные компенсировать спады поступления энергии от ветряных электростанций и солнечных батарей, проблем бы не возникло. Но в действительности выяснилось, что отсутствие сильного ветра в северной Европе этим летом имеет огромное значение".
В итоге попытка отказаться от ископаемого топлива только привела к резкому росту спроса на газ и уголь. Генеральный секретарь ОПЕК Мохамед Баркиндо в недавнем интервью CNBC прямо заявил, что в цене энергоносителей теперь появляется "надбавка за переходный период": форсированный переход на возобновляемые источники делает энергию более дорогой, что ведет к росту цен на топливном рынке. По его мнению, именно из-за этого ископаемое топливо еще довольно долго сохранит свое место в глобальном энергетическом балансе.
ДОЛЛАРЫ ПРИГОДИЛИСЬ
Сегодня европейцы вынуждены конкурировать за возможность покупать энергоносители с крупнейшими азиатскими экономиками — Китаем, Японией, Южной Кореей. И шансов выиграть эту конкуренцию у Старого Света практически нет. Хотя бы потому что экономики азиатских стран уже много десятилетий ориентированы на экспорт продукции в США. Ррезультатом этого стало их хроническое положительное сальдо в торговле со Штатами и огромные долларовые резервы, которые азиатские центробанки до последнего времени вкладывали в американские гособлигации.
Но теперь ситуация изменилась. С одной стороны, гигантские американские программы по стимулированию экономики в период пандемии привели к резкому росту объемов госдолга и дефицита бюджета США, так что в Вашингтоне уже всерьез говорят о возможности дефолта. Американские гособлигации на этом фоне уже не выглядят особо привлекательным инвестиционным инструментом. Между тем Япония и Китай сегодня являются крупнейшими держателями американского госдолга (1310,2 млрд долларов и 1068,3 млрд долларов соответственно по состоянию на конец июля), так что могут больше всех пострадать в случае дефолта. Поэтому сегодня Пекин и Токио активно перекладывают свои колоссальные долларовые накопления из ставших рискованными трежерис в надежные активы, скупая все энергоносители, до которых могут дотянуться, не обращая внимания на цены.
Европейские страны, большинство из которых испытывает большие бюджетные проблемы, в сложившейся ситуации вынуждены лишь с разочарованием наблюдать, как газовозы с американским СПГ уплывают на Дальний Восток. Но теперь к разочарованным европейцам присоединяется все больше американских промышленников, которые тоже оказались вынуждены конкурировать за энергоносители с азиатскими коллегами.
САМИМ МАЛО
Дело в том, что американские газодобывающие компании все больше продукции предпочитают отправлять в Азию, зарабатывая сверхприбыли на экспорте. По оценкам компании Baker Hughes, объем поставок СПГ из США зарубежным покупателям сейчас на 41% выше, чем год назад, из-за чего внутренние цены на голубое топливо выросли более чем вдвое с начала года. В понедельник 27 сентября цены на газ в США выросли примерно на 8% и превысили 5,6 доллара за миллион британских тепловых единиц (MBTU). Для сравнения — в январе за 1 MBTU давали всего 2,54 доллара.
Однако это рост пока не достаточен, чтобы заставить газодобытчиков увеличивать производство: установок для добычи природного газа в США сейчас работает на треть меньше, чем год назад, подсчитали аналитики Baker Hughes. В результате запасы топлива в газохранилищах США сейчас на 7,4% ниже среднего пятилетнего показателя. Это означает, что дальнейший рост цен на газ практически неизбежен.
В этой ситуации американские промышленники моментально забыли про принципы свободного рынка и потребовали помощи от правительства. В середине сентября организация Industrial Energy Consumers of America (IECA), представляющая интересы производителей химической и пищевой продукции, обратилась к Министерству энергетики США с требованием ввести ограничения на экспорт сжиженного природного газа, чтобы избежать резкого роста цен и нехватки газа в зимний период. "Азиатские покупатели СПГ, которые сейчас конкурируют за природный газ с потребителями в США, это иностранные предприятия с государственной поддержкой, — заявил агентству Reuters президент IECA Пол Сичио. — Американские компании просто не могут конкурировать с ними по ценам".
По расчетам IECA, без ограничений на экспорт цены на газ в США должны вырасти до 10 долларов за MBTU, чтобы газовикам стало интересно наращивать добычу. Но при таком уровне цен многие американские предприятия окажутся неконкурентоспособными и будут вынуждены остановить работу. "Экспорт сегодня приносит огромный доход, и для того, чтобы заставить производителей газа сократить его экспорт, потребуется вмешательство государства", — утверждает Пол Сичио.
Однако попытки директивно ограничить экспорт топлива грозят превращением энергетического кризиса в политический: президент Джо Байден и Демократическая партия получат мощную оппозицию со стороны бизнеса, и новый раскол в Конгрессе станет неизбежным (тем более, что главным лоббистом интересов американских производителей СПГ является сенатор-республиканец Тед Круз). А учитывая, что республиканцы и демократы сейчас мучительно пытаются договориться о том, как избежать дефолта США в октябре, последствия нового раскола могут оказаться просто катастрофическими.
"Теплая зима является единственной надеждой на падение цен", — констатируют аналитики трейдерской компании Vitol Group. Но надежды на это невелики: по прогнозу Национальной метеорологической службы США, предстоящая зима в Соединенных Штатах будет морозной, с большим количеством резких перепадов температуры вплоть до конца марта.
https://1prime.ru/state_regulation/20210927/834813842.html