МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Пандемия COVID-19 продлится еще по меньшей мере год, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. СМИ: власти США могут отказать во въезде привитым "Спутником V"

Ранее руководитель компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни, однако при условии ежегодной вакцинации.

"Год продлится минимум", — сказал Тимаков в ответ на вопрос, сколько еще может продлиться пандемия.

Врач пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет ясно, насколько адаптировался коронавирус и как он меняется.

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