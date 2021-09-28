МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Пандемия COVID-19 продлится еще по меньшей мере год, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее руководитель компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни, однако при условии ежегодной вакцинации.
"Год продлится минимум", — сказал Тимаков в ответ на вопрос, сколько еще может продлиться пандемия.
Врач пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет ясно, насколько адаптировался коронавирус и как он меняется.