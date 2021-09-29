КНДР заявила, что испытала новую гиперзвуковую ракету
КНДР подтвердила, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8"
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В КНДР провели испытания гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", передает местное информагентство ЦТАК.
Ранее о запуске ракеты во вторник сообщило южнокорейское агентство Ренхап.
"Академия оборонных наук КНДР провела испытательный запуск гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", недавно ею разработанной … в провинции Чагандо", — говорится в сообщении.
КНДР подчеркивает стратегическую важность этого достижения в развитии современной национальной оборонной системы и отмечает, что были успешно протестированы технические показатели ракеты. Ученые проверили навигационный контроль, маневренность носителя, аэродинамические показатели боеголовки, а также впервые представленную в КНДР "топливную ампулу".
Во вторник Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустили неопознанный снаряд в направлении Японского моря.